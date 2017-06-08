Arda Turan aynen devam: Meşe’yi o ikiliyle kahkaha atarken görünce dayanamadım

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan, ‘prim krizi’ haberlerinin medyaya Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in danışmanı Bülent Bayraktar ve medya sorumlusu Hande Sümertaş tarafından sızdırıldığına inandığını ve bu iki ismi Meşe’yle birlikte kahkaha atarken görünce ‘dayanamadığını’ söyledi.

Saldırıyı “Onurlu bir hata” olarak niteleyen Turan, Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’den özür dilemediğini belirtti.

Arda Turan, futbol milli takımını taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı. Turan, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısında “Pişman değilim, kuş gibiyim” demişti.

‘İki ismin gönderileceği sözü verildi’

‘Prim krizi’nin ardından Terim tarafından kadroya alınmayan ancak daha sonra tekrar davet edilen isimlerden Turan, Hürriyet’ten Mehmet Arslan’a konuştu.

Terim’in danışmanı Bülent Bayraktar ve medya sorumlusu Hande Sümertaş’ın ‘prim krizi’ haberlerini medyaya sızdırdığına ikna olan Turan, Terim’den iki ismin görevine son verilmesini talep ettiğini anlattı.

“Bu isimlerle aynı çatı altında nasıl çalışırdım” diyen Turan, iki ismin gönderileceği sözünün verildiğini belirtirken, kaynağın kim olduğunu söylemedi.

Hürriyet yazarı Mehmet Arslan’a göre adresin Fatih Terim olduğu ‘çok açık’.

‘Sen çık özür dile, biz hallederiz’

Makedonya maçının ardından uçağa binerken Bayraktar, Sümertaş ve Meşe’yi birlikte gördüğünü aktaran Turan, kahkaha attıklarını görünce ‘dayanamadığını’ ve saldırıya o anda karar verdiğini kaydetti.

Turan şöyle devam etti: “Benimki onurlu, karşı tarafınki onursuz bir hata. Kimsenin arkasından konuşmadım, yüzüne bağırdım. Başkan Yıldırım Demirören’e telefonda, ‘Öfkeliydim. Size karşı bilinçli olarak küfretmedim’ dedim. Orada bana, ‘Sen çık özür dile, biz hallederiz’ dediler. Ama böyle davranmaktansa gitmeyi tercih ettim.”

‘Demirören ve Terim’den özür dilemedim’

“Haksızım ve haksız bir davranışta bulundum” diyen Turan, Meşe’yi ise ‘onursuz bir hata’ yapmakla suçladı.

Birinin suratına bağırmanın, iftira atmaktan daha ağır bir davranış olmadığını savunan Turan, “Ben herkesin yüzüne açık konuştum. Keşke bir kişi bile olsa bana bunu yapabilseydi. Bu çok daha onurlu bir davranış olurdu” dedi.

Kimseyle ‘prim pazarlığı’ yapmadığını bir kez daha vurgulayan Barcelonalı oyuncu, Demirören ve Terim’den özür dilemediğini söyledi.

Terim’e “Bizi medyanın önüne attınız” diyerek sitem ettiğini anlatan Turan, Terim’in kendisine “Bu şartlar altında seni göndermemiz lazım” dediğini aktardı.