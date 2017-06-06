‘Arda Turan adamlığıyla gönlümde bir kahraman’ diyen Rıdvan Dilmen: Gazetecinin milli takım uçağında ne işi var? 

Sabah yazarı ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, milli takım uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan için, “Hataları vardır ama adamlığıyla benim gönlümde bir kahraman” dedi.

‘Gazeteciler biraz kendilerine gelecekler’

Turan’ın milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısının ardından NTV Spor canlı yayınına bağlanan Dilmen şunları söyledi: “Ben Arda Turan adına, ne kadar hakkım var bilmiyorum ama eski bir sporcu olarak Bilal Meşe ağabeyimizden yaşça büyük olduğu için özür dilerim ama gazeteciliğinden asla değil. Çünkü yazdığı yazıları ben de merak edip az önce baktım, EURO 2016 döneminde bir sporcunun onuru cartı curtu birçok şeyi karıştırmışlar. Bu bir sporcunun ya da bir kişinin kavga etmesini gerektirmeyebilir ama gazeteciler de biraz kendilerine gelecekler.”

‘Sabah akşam hakaret eder, iftira atarsanız…’

“EURO 2016’dan sonra bunun geleceği belliydi” diyen NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Arda Turan milli takıma döndüğünde Fatih hoca ‘Oynattım ama içime sinmedi’ dedi. Ben de bir gün sonra ‘Ya Arda, ya hoca ya da hep beraber bırakmalılar’ dedim. İçine sinmeyerek oynatıyorsa bir oyuncuyu ve bunu medyaya da söylüyorsa zaten o milli takımdan bir şey olmaz. Fransa dönüşünde sosyal medya, bütün spor müdürleri ve gazeteciler sabah akşam Arda’ya hakaret, hakaret, hakaret… Yuttu, yuttu. Hatırlarsınız Barcelona’da röportaj yapmıştık. Orada saygı çerçevesinde cevap verme gereği duymuştu. Arda’nın herhangi bir kişiye ya da herhangi bir insanın herhangi bir kişiye saldırması ne kadar yanlışsa, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden bir tanesine de siz sabah akşam hakaret eder, iftira atarsanız…”

‘Gazeteci milli takım kafilesiyle gidemez’

Geçmişte kendisiyle ilgili yayınlanan ‘iftira içerikli’ bir tape nedeniyle kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Dilmen, “Gazeteciler derneği o gün o arkadaşa ‘Niye iftira atıyorsun’ dedi mi?” diye sordu: “O arkadaş hala çalışıyor. O yüzden tek taraflı bakmamak lazım. Arda mertçe çıktı, aslan gibi konuştu. Hata yaptığını da söyledi. ‘Futbolumdan çok adamlığımla anılmak istiyorum’ dedi. Bu da çok doğru bir davranış. Bu krizi yönetemeyenler düşünecek canım. 28-29 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Birincisi, ne işi var gazetecinin milli takımın uçağında? Orası özeli. Eşofmanla gider, şortla gider. Eskide kaldı bu işler, tarifeli uçaklarda. Gazeteci milli takım kafilesiyle gidemez. Götürürseniz… Milli takımın kaptanına sabah akşam hakaret eden bir adamı oraya oturtursanız, o oyuncu da maçtan sonra, yapsın demiyorum, yapmalı da demiyorum. Ama her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ağabeyine karşı yaptığı hatadır ama aynı uçağa iftira atan insanları oturtmayacaksınız kendi menfaatleriniz için.”

‘Benim gönlümde bir kahraman’

Rize’de gazetecilere saldırıya karışan Başakşehirli futbolculardan Volkan Babacan’ın milli takım kadrosunda yer aldığına dikkat çeken Dilmen, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Volkan Babacan milli takımda oynuyorsa ki oynamalı, siz faturayı Arda’ya çıkardınız. Bu çocuğun günahı, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en popüler oyuncusu olmak. Belli bir yere geldiğiniz zaman sizi aşağı çekmek için uğraşırlar. Kaldı ki Arda’nın da hataları vardır ama adamlığıyla benim gönlümde bir kahramandır. Bilal ağabeyi tanırım, yaşı da büyüktür. Arda adına ben Rıdvan Dilmen olarak özür dilerim. Keşke Arda da özür dilese ama tekrar söylüyorum; Bilal Meşe ve o tür insanların gazeteciliğinden dolayı değil. Gazetecilik yapmasın onlar, yok öyle. Taşeronluk yapıyorlar, projeyi uyguluyorlar, sonra çocuğun da burasına geliyor. Bunlar da insan ya, bu çocuklar da insan. Hadi ben dışarı vuramadım, kalp krizi geçirdim. Arda aylardır susuyor. İftira, iftira, iftira… Bakıyorum maşallah herkesin özel bir düşmanlığı var çocuğa ya. Bu işi buraya getirenler de sorumlu. Ben tahminimi söyleyeyim mi size? Arda milli takımda yeniden oynayacak, oynamalı.”