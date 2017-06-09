‘Arda özeleştiri yapmalı’ diyen Kocaman: Her olayımız kaybet-kaybet üzerine kurulu, A’dan Z’ye saçma sapan bir durum

Konyaspor’la yollarını ayıran ve Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen teknik direktör Aykut Kocaman, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’ın ciddi bir özeleştiri yapması gerektiğini söyledi.

‘A’dan Z’ye saçma sapan bir durum’

A Spor canlı yayınında gelen bir soru üzerine “Bütün davranış şekillerimiz kaybet-kaybet pozisyonunda. Kazananın dahi kaybettiği bir durum var bizde” diyen Kocaman şöyle devam etti: “Bu olay için söylemiyorum bunu. Davranış şekilleri için söylüyorum. Burada kazanç ya da kayıp diye bir şey söz konusu değil. Eleştirmek ne kadar doğalsa karşı çıkmak da o kadar doğal olmalı. Bu başka bir şey ama fiziki şiddete varan bir davranış şekli kim olursa olsun, bizi her zaman gururlandıran oyunculardan Arda da olsa, hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil. Davranışlarında, konuşmalarında hayata bu kadar olgun bakan Arda’nın da böyle bir davranış içinde olması anlaşılır bir durum değil. Affedilir bir durum da değil. Mutlaka çok ciddi bir özeleştiri yapacaktır. Olay sıcakken olmayabilir ama mutlaka yapacaktır, yapmalı da. Hemen hemen her olayımız kaybet-kaybet üzerine kurulu. Dolayısıyla şu doğru yaptı, bu yanlış yaptı tarafına girmek istemiyorum. Totale bakıldığı zaman, A’dan Z’ye saçma sapan bir durum zaten.”

‘Kazananın olmadığı acayip bir çatışma hali’

Kocaman, “Sürecin kötü yönetildiğini düşünüyor musunuz?” sorusunu ise “İyi yönetilmiş bir iş buraya kadar gelebilir miydi? Bu sürecin iyi yönetildiğini söylesem de kabul görür mü kamuoyunda? Her şey kaybetme üzerine kurulu. Birileri bir şey kazanacaksa da, ne kazanacaklar bilmiyorum ama kol, kanat kırılarak elde edilmiş bir kazanç olacak. Kazananın olmadığı acayip bir çatışma hali” diye yanıtladı.