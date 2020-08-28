Arda Erol: Fenerbahçe’nin fikstürü ilk dört hafta avantajlı görünüyor

Fikstür avantajı’ konusu son derece tartışmalı. Fenerbahçe, geçen sezon nispeten kolay görünen virajda şampiyonluk yarışına havlu attı. Yine de iyi başlamak ve görece rahat maçlarla sezonu bitirmek önemli. Erol Bulut, ligin beşinci haftasından itibaren tam olarak hazır hale gelmeyi planladıklarını söylemişti. Bu süreçte, Rize ve Galatasaray deplasmanlarına seyircisiz bir şekilde çıkmak, içeride ise ligin yenileri Karagümrük ve Hatay ile oynayacak olmak önemli bir avantaj.
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Covid-19’da obezite ağır geçirme ihtimalini iki kat, ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
Geniş kapsamlı bir araştırma obezitenin Covid-19’u ağır geçirme riskini iki katına çıkarabildiğini, ölüm riskini ise neredeyse yüzde 50 oranında artırdığını ortaya koydu.
Bilim Kurulu üyesi: Son aşamadaki iki aşının Türkiye denemeleri eylülde başlayacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Çin ile Almanya ve ABD’nin ortak yürüttüğü iki ayrı Covid-19 aşısında son aşama olan Faz 3 gönüllü insan denemelerinin Türkiye’de 10’a yakın merkezde yapılacağını söyledi.
HDP’li Gergerlioğlu: Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, pandemi hastanelerinde hekimlerin istifa ettiğini söyleyerek, “Çünkü çok ağır bir yük altındalar. Maddi ve manevi olarak haklarını alamıyorlar” dedi.
İmamoğlu Sular Vadisi’ni gezerken AKP’li belediyeye bağlı çalışanlar merkezi terk etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ilçesindeki Sular Vadisi’ni gezdi, projeye ‘ihanet edildiğini’ söyledi. Sular Vadisi’nin içinde bulunan ve AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı BAKMER’in çalışanları, İmamoğlu’nun geldiğini duyunca kepenkleri kapatıp merkezi boşalttı.
Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’den kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna uzatılması talebi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep etti.