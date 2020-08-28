Arda Erol: Fenerbahçe’nin fikstürü ilk dört hafta avantajlı görünüyor

Fikstür avantajı’ konusu son derece tartışmalı. Fenerbahçe, geçen sezon nispeten kolay görünen virajda şampiyonluk yarışına havlu attı. Yine de iyi başlamak ve görece rahat maçlarla sezonu bitirmek önemli. Erol Bulut, ligin beşinci haftasından itibaren tam olarak hazır hale gelmeyi planladıklarını söylemişti. Bu süreçte, Rize ve Galatasaray deplasmanlarına seyircisiz bir şekilde çıkmak, içeride ise ligin yenileri Karagümrük ve Hatay ile oynayacak olmak önemli bir avantaj.

Arda Erol’un yazısı