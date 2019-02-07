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ArcelorMittal: Küresel çelik talebi 2019’da frene basıyor

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal 2019 yılında küresel çelik talebinin 2018’deki yüzde 2.8 düzeyinden yüzde 0.5 ila yüzde 1.0’e düşeceğini öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’de yer alan bir habere göre Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Çin’in çelik talebinde bir düşüş ve ABD ve Avrupa pazarlarındaki talepte bir zayıflama olacağını vurgulayarak, 2019 yılı küresel çelik talebi için yüzde 0.5 ila yüzde 1.0’lik bir büyüme öngördü.

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ArcelorMittal’in küresel çelik pazarına dair paylaştığı değerlendirmeler şöyle:

“Çin’in küresel çelik talebinde düşüş, ABD ve Avrupa çelik talebinde zayıflama öngörüyoruz. Küresel çelik talebi 2018 yılındaki yüzde 2.8’lik büyümenin ardından bu yıl tahminlerimize göre yüzde 0.5 ila yüzde 1.0 büyüyecek.

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Çin’in çelik talebinin geçen yıl kaydettiği yüzde 3.5’lik büyümenin ardından 2019 yılında yüzde 0.5 ila yüzde 1.5 daralmasını öngörüyoruz. Çin otomotiv ve inşaat sektöründen gelen talep nispeten daha istikrarlı olsa da, makine üretimindeki düşüş talepteki büyümeyi aşağı çekecek. Sadece Çin değil, ABD ve Avrupa’da da çeliğe olan talep makine talebindeki düşüşe bağlı olarak daralacak.

Küresel çelik talebinin yüzde 0.8, ABD çelik talebinin yüzde 1.0, Avrupa çelik talebinin yüzde 0.8 büyümesi öngörülürken, Çin’de talebin 2018’deki yüzde 3.5’lik büyümenin ardından yüzde 1.0 civarında daralmasını öngörüyoruz.”

Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine göre çelik ihracatçısı olan Türkiye’nin çelik ihracatı – ABD olmak üzere ithalatçı ülkelerin korumacı politikalarına rağmen – 2018 yılında nicel olarak yüzde 20.5 artışla 22.1 milyon tona yükseldi. Birliğin 2018 yılında yayınladığı bir raporda küresel çelik talebinin 2019 yılında yüzde 0.7 artacağı öngörülmüştü.

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