Arçelik, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya’da faaliyetlerine ara verdi

Arçelik yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine bağlı olarak bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamasında, geçici süre için durdurulan bu faaliyetlerin konsolide üretim ve ciro üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

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Açıklamada, sokağa çıkma yasağının Bangladeş’te 5 Nisan 2020, Pakistan ve Rusya’da 6 Nisan 2020, Güney Afrika’da 17 Nisan 2020’da sona ermesinin beklendiği ifade edildi.