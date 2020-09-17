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Yaramazlara biraz batar!

Araziye çadır kurup kumar oynadılar: Operasyon düzenleyen jandarma ceza yazdı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, araziye kurdukları çadırda kumar oynayan 37 kişiye toplam 161 bin 875 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kılıçlar köyü ile Hisarköy arasındaki arazide kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Jandarma ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

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Aydınlatması jeneratörle sağlanan çadırdakilerin tombala makinesiyle kumar oynadığı tespit edildi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere, Covid-19 tedbirleri kapsamında il hıfzıssıhha kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150’şer lira, Kabahatler Kanunu’ndan da 1225’er lira olmak üzere toplam 161 bin 875 lira para cezası verildi.

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