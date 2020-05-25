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Yaramazlara biraz batar!

Arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada, amcası ve kuzeni baltayla saldırdı; hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada amcası ile kuzeninin bıçak ve baltalı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Orhan S. hayatını kaybetti. Yaralanan iki şüpheli hastanede tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 10:00 sıralarında ilçeye bağlı Bölmeçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Orhan S., tarlasına giderken aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan amcası N.S. ve kuzeni S.S. tarafından durduruldu. Akrabalar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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N.S. ve S.S., Orhan S.’ye bıçak ve baltayla saldırdı. Orhan S. olay yerinde hayatını kaybederken, N.S. ve S.S. ise yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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