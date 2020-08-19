Arazi kavgasında kardeş kardeşi öldürdü

Batman’ın Beşiri ilçesinde uzman çavuş Musa Orhan (24) tarafından 20 gün boyunca alıkonup cinsel istismara maruz kalan ve sonrasında intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İ.E.’nin babası Fuat E., “Kendimden, Türkiye Cumhuriyeti’nden utanıyorum. Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı. Binlerce mağdur var. Böyle olayların üstü örtülmesin. Adalet istiyorum” dedi.