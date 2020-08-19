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Yaramazlara biraz batar!

Arazi kavgasında kardeş kardeşi öldürdü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Servetiye Karşı Mahallesi’nde Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Mustafa C., kardeşi Mehmet C.’ye tabancayla ateş etti.

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Ağır yaralanan Mehmet C., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracıyla olay yerinden kaçan Mustafa C. Armutboğazı mevkisinde kaza yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan zanlı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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