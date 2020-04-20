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Yaramazlara biraz batar!

Arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan K. Topçu., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu’yu silahla öldürdü; yengesi Pakize Topçu’yu yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan K. T. ile kardeşi bugün kavga etti. K. T., kardeşi, yengesi ve yeğenine ateş etti. İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğlu Muhammet Topçu kurtarılamadı. Eşi Pakize Topçu ise tedavi altına alındı.

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Polis tarafından yakalanan K. T. gözaltına alındı.

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