Arazi ihalesine katılan üreticide ‘corona’ çıktı: 23 kişi karantina altında

Edirne’nin İpsala ilçesinde, belediyenin düzenlediği arazi ihalesine katılan bir üreticinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 23 kişi karanatinaya alındı. Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve dört meclis üyesi de bu isimler arasında.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre pazartesi günü (9 Kasım) belediye düğün salonunda yapılan ihaleye katılan üreticinin testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon çalışması başlatıldı.

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Belediyenin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “450 kişi kapasiteli salonumuza 110 katılımcı, görevli personeller dışında seyirci dahi alınmamasına özen gösterilmiştir. Katılımcılarımıza sosyal mesafeli olarak ayrı ayrı masalar tahsis edilmiş, giriş bölümünde görevli personelimizce ateş ölçümü yapılmış, kapı girişinde dezenfekte cihazının yanı sıra masalara ayrı ayrı kolonya ve maske temin edilmiştir. Klimalar çalıştırılmamış, bununla birlikte camlar devamlı açık tutularak havalandırma yapılmıştır.

Bulaşma riskini en aza indirmek için alınan bütün bu önlemlere rağmen daha önceden bulaş olan arkadaşımızla temas kuranlara tedbir amaçlı ilçe halk sağlığı müdürlüğünce ulaşılarak filyasyon uygulanmış ve Covid-19 olan kişi de karantinaya alınmıştır. Dolayısıyla aralarında Belediye Başkanımızın da bulunduğu 23 kişiye önlem amaçlı yakın takip filyasyon süreci ivedilikle başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan değerli üreticimize acil şifalar dileriz.”

‘Sokakta bayıldı’

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ise sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği belirlendi.

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Polis, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde bir kişinin sokakta bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bayılan Ö.G. ile annesi S.G. hakkında araştırma yapan ekipler, bu kişilerin karantinada olması gerektiğini belirleyince durumu nöbetçi savcıya bildirdi.

‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan haklarında işlem yapılan ve idari ceza uygulanan ikili yurda yerleştirildi.