Araştırmadan çıkan sonuç: Bebeğiniz gece ağlar ağlamaz yanına gidip kucağınıza almayın

Britanya’daki Warwick Üniversitesi’nde yapılan araştırma gece ağladığında bir süre kucağa almamanın, ağlamasına izin vermenin bebeği sakinleştirdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Araştırmaya göre ik altı ayda ağlar ağlamaz kucağa alınmayan bebekler, 18 aylık olduğunda daha az ağlıyor. Geçmişteki öngörülerin aksine bu bebeklerde ileri yaşlarda davranış bozukluğu görülmüüyor.

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178 bebek ve annesinin, doğumdan 18 aylık olana kadarki sürecini inceleyen ekibin başındaki Prof. Dieter Wolke şunları söyledi: “Bebekler ağlarken hemen müdahale etmemek sanıldığı gibi onlarda yalnızlık korkusuna ya da ihmal edilmişlik duygusuna neden olmuyor. Kendi kendilerini sakinleşmelerini sağlıyor. Anneler çocuklarına bir zarar verir, gelecekte olumsuz etkileri olur diye endişelenmesin. Bir bebek her ağladığında yanına gidip kucağa alarak ya da başka türlü sakinleştirmeye çalışmanın anneler için ciddi stres ve yorgunluk kaynağı olduğunu da unutmamalıyız.”

Wolke, sonuçları göz önüne alarak ebeveynlere bebek ağladıktan sonra birkaç dakika bekledikten sonra müdahale etmeyi önerdiklerini vurgulayarak, “Çoğu bu kısa sürede susuyor. Ebeveynlere, bebeklerine kendi kendilerine sakinleşmeyi öğrenme, kendi ‘ayarlarını bulma’ fırsatı vermelerini öneriyoruz. Uzun süre ağlayana elbette müdahale etsinler” dedi.

Ağlarken hemen müdahale edilmeyen bebeğin annesinin yanından ayrıldığında daha sinirli, daha ilgi isteyen bir bebek olmadığını gözlemlediklerinin de altını çizen Wolke, “Bebeğin kendi kendine sakinleşmesini bekleyen anneler asla kötü anneler değildir. Onlar çocuğunu daha az kontrolü altında tutmaya çalışan annelerdir” dedi.

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Araştırma sonuçları, Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi Dergisi’nde (Journal of Child Psychology and Psychiatry) yayınlandı.