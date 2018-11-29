Araştırmacılar yutarak test etti: Legolar çocukların sindirim sistemine zararlı değilmiş

Araştırmacılar oyuncak Lego’ların çocukların sindirim sistemine zararlı olup olmadığını ölçmek için küçük plastik parçaları deney amaçlı yuttu.

Avustralya’da yayınlanan Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı (Journal of Paediatrics and Child Health) dergisi Avustralyalı ve İngiliz araştırmacıların ilginç bir araştırmaya imza attığını duyurdu.

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Euronews’ün haberine göre, özellikle üç yaşına kadar çocuklar tarafından sıkça yutulan ve ‘besin değeri’ olmayan plastik oyuncak parçalarının vücuttan ortalama ne kadar sürede çıktığını belirlemeye çalıştı.

Deney için altı pediyatri doktorundan Lego insan figürünün kafasını yutmaları istendi. Süreç boyunca deneklerin dışkılarının katılığının yanı sıra yutulan parçanın ne kadar sürede sindirim sisteminden atıldığı da ölçüldü.

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Yaklaşık iki günde vücuttan atılıyor

Yapılan deneyde plastik oyuncak parçasının en çabuk 26 buçuk saat, en geç ise 72 saatte çıktığı gözlemlendi. Raporda ortalama sürenin 34 saat olduğu belirtildi.

Araştırmacılardan Grace Leo küçük ve plastik maddelerin yutulması durumunda endişelenilmemesini belirterek, yutulan parçanın keskin, iki buçuk santimetreden geniş veya beş santimetreden uzun olması durumunda hastaneye gidilmesini tavsiye etti.

Deneye katılan araştırmacılar sindirim süreci boyunca karın ağrısı çekmediklerini de aktardı.