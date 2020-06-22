Araştırmacı Selçuki: Z kuşağı Haluk Levent ve Acun Ilıcalı’ya oy verir

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın kurucusu ve genel müdürü Can Selçuki’ye göre Z kuşağını anlama kapasitesine sahip siyasi parti yok. ‘Kim samimi, kim istediğimi getirir’ buna bakıyor. Selçuki bu kuşağın, aday olması durumunda Haluk Levent’e ve Acun Ilıcalı’ya oy vereceğini savunuyor.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Selçuki, Z kuşağının beklentilerini şu sözlerle anlattı: “Öyle bir-iki genç jargonuyla bu işi yapmak mümkün değil. Eve babanızın arkadaşı gelir, sizinle hemhal olabilmek için çocuk gibi konuşur, sakil hareketler yapar, sen de ‘Ne yapıyor bu amca, teyze’ diye düşünürsün ya, Z kuşağı için siyasi partiler tam olarak böyle… Z kuşağı siyasetçi olmak istemiyor, siyasetçiyi hakir görüyor. Çok dikey odakları var. İlgilendikleri bir iki konuya fokuslanıyorlar. Vaat ile onları kendine çekmek zor. Hakikaten o hayattan olan, onlardan birileriyle ikna olabilirler. Hani yıllarca CHP ‘Halka inmek lazım’ dedi ama doğrusu ‘halk olmak’tı ya, onun gibi… Mış gibi yapmamak, sahiden Z kuşağı olmak gerekiyor. Anne-babalarının oy verme saikleriyle hareket etmiyorlar. Kim samimi, kim istediğimi getirir, buna bakıyor. Getirmezse oy vermez, onu da söyleyeyim.

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Türkiye’de daha tematik partiler çıkacağını düşündüğünü belirten Selçuki şunları söyledi: “Yeni sistem, yani 50+1 bunun önünü açıyor. Bugün 3-4 puan alırsanız masadasınız. Siz bir Yeşiller Partisi kurun, yüzde 3-4 oy alın, şu pazarlığı yapabilirsiniz: Ben çevre ve şehircilik bakanı olacağım…”

BU kuşağı yakalamak için en büyük potansiyelin tematik partilerde olacağını öngören Selçuki “Faydalı olmak üzerinden birleşmiş genç insanlar” diyerek Ahbap Platformu’nu örnek verdi.

Ahbap Platformu’nun kurucusu Haluk Levent, 2023’te aday olsa Z kuşağı ona oy verir mi sorusunu “Kesinlikle verir” diye yanıtlayan Selçuki sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu arada Acun Ilıcalı’ya da verir. Sattığı ürünü tasvip etmiyor olabilirsin ama bir başarı hikâyesi. Takım elbiseli bir başarı da değil üstelik. Bu da önemli.”

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‘İlk kez CHP ile fayda üzerinden ilişki’

Selçuki seçmenin CHP ile geçmişten farklı olarak yeni bir tür ilişki kurduğuna dikkat çekerek, bunu şu sözlerle anlattı: “31 Mart 2019’den beri yedi büyük ilin altısında 30 yıldır CHP’den hiçbir şey almamış bir seçmen grubu ilk kez bir şey aldı. Orada cumhur ittifakının ‘Aman oy vermeyin, yardımlarınız kesilir’ argümanı çöktü. Özellikle pandemi sürecinde tüm engellemelere rağmen yardımlar üç katına çıktı. Bir grup seçmen var ki, ilk kez CHP ile fayda üzerinden ilişki kurdu. Bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde anketlerimizde göreceğimizi düşünüyorum.“