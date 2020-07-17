Araştırma: Yoğun bakımdaki Covid-19 ölümleri üçte bir oranında azaldı

Britanya’da yapılan ve dünyanın farklı yerlerinden veriler içeren bir araştırma, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında ölümlerin üçte bir oranında azaldığını gösterdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tıp dergisi Anaesthesia’da yayınlanan araştırma bilim insanları Singapur, Çin, İtalya, İspanya, Danimarka, Fransa, Britanya, ABD, Kanada gibi ülkelerin yoğun bakıma alınan yetişkin Covid-19 hastalarına ait verileri inceleyerek meta-analiz uyguladı.

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10 bin 150 hastayı içeren verilerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan çalışmada mart sonunda yüzde 60 olan yoğun bakım ölüm oranın mayısta yüzde 41’e düştüğü sonucuna varıldı.

Araştırmanın yazarları bu bulguları için birkaç neden olabileceği sonucuna vararak şunları belirtti: “Bu, salgının başından beri hızlı bir şekilde yayınlanan klinik raporlara bağlı olarak küresel ölçekte hastalığın anlaşılmasını hızlandırmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca yoğun bakıma alınma kriterlerinin zaman içinde değişmesi de sebeplerden biri olarak görülebilir.”

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Amesh Adalja şunları söyledi: “Hastalığın patofizyolojisini daha iyi anlıyoruz, hasta bakımını geliştimek için daha iyi araçlara sahibiz ve solunum desteği yönetimi konusunda artık daha çok bilgi sahibiyiz.”

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Araştırmanın virüsün daha az ölümcül olduğu anlamına gelmediğinin altını çizen Dr. Adalja “Sadece biz daha iyiye gidiyoruz” dedi