Araştırma: Yarasalar hastalandığında sosyal mesafe uyguluyor

Vampir yarasalarının hasta olduğunda sosyal mesafe uyguladığı, kolonilerindeki diğer yarasalara daha az yaklaştığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Independent

Bu davranış daha önce laboratuvardaki yaraslarda gözlemlenmişti ancak yapılan deneyle ilk kez vahşi doğada da aynı davranışı sergiledikleri görüldü.

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Karınca, arı gibi sosyal böceklerde sağlıksız bireylerin kendilerini izole ettiği ya da dışlandığı biliniyor. Başka türlerde de hastalık söz konusu olduğunda daha az sosyalleşme gibi davranış değişiklikleri gözlemlenmişti.

Ohio Üniversitesi’nden araştırmacılar vampir yarasalarının hastalık durumunda nasıl davrandığını gözlemlemek için Orta Amerika ülkesi Belize’de yakaladığı 31 yetişkin dişi yarasayı kullandı.

16 yarasaya hasta olmuşlar gibi bağışıklık tepkisi geliştirmelerini sağlayacak endotoksin enjekte edildi.

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Kontrol grubu olan 15 yarasaya ise salin (tuzlu su) enjeksiyonu yapıldı.

Daha sonra üstlerine yakınlık sensörü yerleştirilen yarasalar doğal ortamlarına bırakıldı.

Kontrol grubuna kıyasla ‘hasta‘ yaraların daha az yarasayla etkileşime girdiği, diğer yarasalarla daha az vakit geçirdiği görüldü.

Altı saatlik iyileşme sürecinde ‘hasta‘ yarasaların kontrol grubundakilerden dört tane daha az bağlantısı olduğu görüldü.

Kontrol yarasalarının birbirleriyle etkileşime geçme olasılığı yüzde 49 olarak hesaplanırken ‘hasta’ yarasalarla etkileşimde bu oran yüzde 35’e düştü.

İyileşme döneminde yarasalar her bir partnerle ortalama 25 dakika daha az zaman geçirdi.