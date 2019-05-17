Araştırma: Y kuşağı toplum önünde ağlamaktan kaçınmıyor

Britanya’daki bir sigorta şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre 1981-1996 yıllarında doğanların, başka deyişle Y kuşağının toplum önünde ağlama olasılığı eski kuşaklara oranla iki kat fazla.

Fotoğraf: http://healinglifeisnatural.com/

Daily Mail’deki habere göre Privilege Insurance adlı şirketin Opinium Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı ankete 2 bin kişi katıldı. Y kuşağının temsilcilerinin yüzde 12’si barda veya toplu taşıma araçlarında ağladığını söyledi. Bu oran kendilerinden daha yaşlı olan gruplarda yüzde 6.

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Y kuşağının ağlama nedenleri arasında işte zor bir gün geçirmiş olmak da var takımının maçı kazanamaması da. Söz konusu kadınlara gelince ise aynı yaş grubundaki kadınların yüzde 20’si işte ağladığını itiraf ediyor, yüzde 50’si ise arkadaşlarının yanında ağlıyor. Arkadaşlarının önünde ağlayan erkeklerin oranı yüzde 25.

Uzmanlar, araştırma sonuçlarının geçmişteki toplum önünde ağlamamak için ‘kendini ve dudakları sıkma’ alışkanlığının değiştiğine, Y kuşağının toplum önünde duygularını ifade etmekten çekinmediğine işaret ettiğine dikkat çekti.