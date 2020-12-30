Araştırma: Wuhan’daki vaka sayısı resmi verilerin 10 katı; 500 bin

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmada, corona virüsünün ilk olarak görüldüğü Wuhan kentinde kayda geçen vaka sayısının 500 bin olduğu saptandı. Bu, resmi verilerin 10 katı.

Fotoğraf: BBC

Araştırmayla belirlenen bu rakama göre 11 milyon kişinin yaşadığı kentteki nüfusun neredeyse yüzde 4.5’ine virüsün bulaştığına işaret ediyor.

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Resmi kayıtlara göre Wuhan’daki vaka sayısının 50 bin 354 olduğu anımsatılan araştırma kapsamında, ilk dalga kontrole alındıktan bir ay sonra 34 bin kişiden kan örneği alındı. Sadece Wuhan halkından değil, başkent Pekin, Şanghay ve dört farklı bölge ile Wuhan’ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde yaşayanlardan örnek alındı.

Wuhan’dan alınan örneklerin yüzde 4.43’ünde antikora rastlandı.

Salgın dünyaya yayıldıktan sonra Covid-19 verileri konusunda şeffaf olmamakla suçlanan Çin’de, asemptomatik vakalar resmi verilere dahil edilmiyor.

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Önümüzdeki ay, farklı ülkelerden bilim insanlarından oluşan bir ekip, virüsün orijinini araştırmak için Wuhan’a gidecek.