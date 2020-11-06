Araştırma: Virüsle ikinci kez karşılaşınca daha hızlı ve etkili savunma geliştiriliyor

Bilim insanları Covid 19’u atlatanların virüsle ikinci kez karşılaşması halinde çok daha hızlı ve etkili bir savunma geliştirebileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları ortaya koydu.

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ABD’deki Rockefeller Üniversitesi’nden araştırmacılar enfeksiyon sonrasında ikinci defa virüs bulaşması halinde bağışıklık siteminin virüsü hatırlamakla kalmayıp üretttiği koruyucu antikorlarının da kalitesinin geliştiğini gördü.

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Sonuçları “Çok iyi haber” olarka yorumlayan üniversitenin moleküler bağışıklık bölümü başkanı ve araştımanın baş yazarlarından Michel Nussenzweig “Beklentimiz çok sayıda vakada insanların hızlı bir şekilde antikor tepkisi üretebileceği ve enfeksiyona dirençli olacağı yönünde” dedi.

Bağışıklık siteminin hafızasının ne kadar süreceği bilinmiyor ancak Nussenzweig yıllarca koruma sağlama potansiyeli olduğunu söylüyor.

Bu yeni keşif doğrulanmış yeniden enfeksiyonların neden nadiren görüldüğünü de açıklayabilir.

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İnsanlara corona virüsü bulaştığında bağışıklık sistemi birden fazla elementle saldırıya geçiyor. Korunma şekillerinde biri enfekte olmuş hücreleri bulup yok eden T hücreleri. Diğeri ise kana antikor salgılayan B hücreleri. Antikorlar virüse yapışarak baştan hücreleri etkilemesine engel oluyor.

Enfeksiyon geçince bağşıklık sistemi de geri çekiliyor ancak bellek T hücreleri ve B hücreleri adı verilen unsurlar sayesinde virüsü hatırlıyor.

Birçok araştırma corona virüsüne karşı geliştirilen antikorların birkaç ay içinde azaldığını göstermiş, bu da insanların hızla bağışıklığını kaybedebileceği endişesini yaratmıştı.

Rockefeller Üniversitesi’nin 87 Covid 19 hastasının dahil olduğu araştırması da antikorların azaldığını, altı ay içinde yarıya kadar düştüğünü doğruladı.

Ancak üniversitenin araştırmacıları bunun o kadar önemli olmadığı görüşünde.

Bağışıklık sisteminin hafızasını inceleyen araştırmacılar, ilk enfeksiyondan altı ay sonra bellek B hücreleri tarafından geliştirilen antikotların daha güçlü olacak şekilde evrildiğini gördü. Bu gelişmiş antikorlar ikinci kez enfekte olunması halinde, bir-iki günde devreye girebiliyor. İlk enfeksiyonda ise bu antikorların gelişmesi haftalar sürebiliyor.

Bilim insanları ayrıca hastaların bağırsaklarında kalan inaktif virüs partiküllerinden gelen parçacıkların bağışıklık sisteminin hafızasını sürdürmesine yardım ettiğini de gösterdi. Bu virüs kalıntılarının zararlı olmadığı düşünülüyor.

Çalışmayı yorumlayan University College London’dan immunoloji profesörü Arne Akbar şunları söyledi: “Bu Covid-19 atlatmış herkes için iyi haber. Bağışıklık sistemi tehdit geçince geri çekilen bir ordu gibidir. Ama gelecek istilalar için de hazır bekler. Ordunuzun hızla yeniden toplanmsını isterseniz ve araştırmacıların bulduğu da tam olarak bu.”