Araştırma: Vatandaş en çok savunmadan, en az yargı ve ekonomiden memnun

Devletin sunduğu 19 hizmetten, vatandaş en çok ‘savunma’dan en az ‘ekonomi’den memnun.

Xsights Araştırma’nın 26 kentten 1517 kişiyle konuştuğu çalışmada vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet ise ‘yargı’, ‘mali sistem’ ve ‘ekonomi’ çıktı.

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Dünya’dan Handan Sema Ceylan’ın haberine göre 5 puan üzerinden değerlendirildiğinde, milli güvenlik ve savunmaya verilen ortalama puan 3.74 oldu.

2017 yılının dördüncü çeyreğinde yapılan benzer araştırmada en çok memnun olunan hizmet ‘din hizmetleri’ çıkıyordu. Çalışmaya göre, ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nun da etkisiyle ilk sıraya ‘savunma’ oturdu. İkinci sırada ‘sağlık’ yer aldı. Din hizmetleri ise üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

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Vatandaşın en az memnun olduğu ekonomi hizmeti 5 üzerinden 2.29 puan aldı.

Anketteki “Cumhurbaşkanında hangi özellikleri arasınız” sorusuna verilen cevaplarda ilk beşte ‘başarılı’, ‘sorumluluk sahibi’, ‘lider’, ‘yenilikçi’ ve ‘özgüveni yüksek’ sıfatları bulunuyor.

Anket kapsamında “Cumhurbaşkanı adayının size sayacağım sıfatlarından hangilerine sahip olmasını istersiniz”, “Şimdi size bazı sıfatlar okuyacağım, çocuğunuz bu sıfatlardan hangilerine sahip olsun istersiniz” sorularının yöneltildiği katılımcılar ayrıca ne cumhurbaşkanının ne de çocuklarının ‘toleranslı’ olmasını önemsemiyor.

Vatandaş adayda en son ‘takım oyuncusu’ niteliğini arıyor.

Her beş kişiden dördü ‘Batı’dan ekonomik baskı var’ diyor

Çalışmanın sonuçlarına göre, vatandaşın yüzde 81’i Batı devletlerinin Türkiye’ye ekonomik baskı uyguladığı düşüncesinde. Cumhur ittifakına oy vereceğini söyleyenler arasında bu oran yüzde 85’e çıkarken, millet ittifakına oy verenler de yüzde 77 ile aynı fikirde.