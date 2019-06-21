Araştırma: Uzun çalışma saatleri inme riskini artırıyor

Fransa’daki Angers Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü’nün araştırmasına göre uzun çalışma saatleri inme riskini artırıyor.

Fotoğraf: Reuters

‘Uzun saatler’in yılda en az 50 gün 10 saatten fazla çalışmak olarak tanımlandığı araştırmada, en çok risk altında olanların 10 yılı aşkın süreyle bu kadar uzun süre çalışanlar olduğu vurgulandı.

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Çalışmayı yapan iki kurum, bir nüfus araştırmasında kullanılan, 143 bin yetişkinin çalışma saatleri, yaş ve sigara içme alışkanlıklarına ilişkin verilerini inceledi. Bu kişilerin üçte birine yakınının birkaç yıl süreyle yılda en az 50 gün 10 saatten fazla çalıştığı, yüzde 10’unun ise 10 yıl veya daha uzun süreyle böyle ağır koşullarda çalıştığı saptandı.

Katılımcılar arasındaki 1224 kişiye inme tanısı konulduğuna dikkat çeken bilim insanları, “Uzun süre çalışanlar yüzde 29 daha fazla risk altında; 10 yılı aşkın süre uzun çalışanlarda ise bu oran yüzde 45’e çıkıyor” dedi.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yayımlanan ‘İnme’ adlı bilimsel yayın organında sonuçları açıklayan araştırma ekibinin başındaki Dr. Alexis Descatha, “50 yaş altında olan gruptaki 10 yılı aşkın süreyle uzun çalışanlarda riskin daha fazla olduğunu da gördük. Bu beklemediğimiz bir durumdu” dedi.

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Descatha, içmemenin, sağlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın ve kaliteli uykunun olumsuz çalışma koşullarına rağmen sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunun da altını çizdi.