Araştırma üniversitelerinin en iyisi yine ODTÜ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 11 araştırma ve beş aday araştırma üniversitesinin 2017 ve 2018 yıllarındaki performansları açıklandı. En başarılı üniversite yine ODTÜ.

ODTÜ’yü Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi izledi.

Reklam

Değerlendirme, ‘araştırma kalitesi’, ‘araştırma kapasitesi’, ‘etkileşim ve işbirliği’ olmak üzere toplam üç boyutta ve 33 farklı kriterde yürütüldü.

Üniversitelerin performanslarında 2017 yılına oranla yüzde 16’lık bir artış oldu. 2017 yılında 530 olan toplam puan 2018’de 614’e çıktı. İki yıllık dönemde, üniversitelerde ‘aday araştırma üniversitesi’ kategorisindeki üniversitelerin performansları artarken Uludağ Üniversitesi’nin performansı yüzde 25,8’den 24,5’e düştü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şunları söyledi: “Araştırma üniversitesi etiketi ilanihaye taşınacak bir etiket değildir üniversitelerimiz için, eşitlikçi rekabet ortamında başarıya endeksli bir payedir. Rekabet dediğimizde elbette ki bazıları öne çıkar, bazıları geriye düşer. Üniversiteleri yarıştırmak temel amacımız. Üniversitelerin yarıştırılması en nihayetinde akademinin ve bilim hayatının Türkiye’de yükselmesi, kalite çıtasının yükseltilmesi neticesini doğuracaktır. Amacımız aday üniversitelerin bir yukarıya doğru sıçraması. Aday adayı olan üniversitelerimizin de bu liglerde yer almasına imkan sağlayan bir kurguyu hedefledik ve bu şekilde yönetiyoruz. Elbette bazı üniversitelerimiz araştırma üniversitesiyken aday üniversitesi kısmına yine düşebilme ihtimali var. Zaten bu projemizin de başarısı bu hareketliliğe bağlı.”