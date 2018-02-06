Araştırma: Türkiye’nin yüzde 53’ünün en uzak hissettiği parti HDP

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ‘Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları’ araştırmasına göre, Türkiye’nin yüzde 53’ü en uzak hissettiği siyasi parti sorusuna HDP cevabını verdi.

DW’den Burcu Karakaş’ın haberine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Doç. Dr. Emre Erdoğan koordinatörlüğünde yaptığı araştırmada, Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde 16 ilde iki bin dört yetişkinle yüz yüze görüşmeler yapıldı.

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Araştırmaya katılanlara ‘kendi partilerine en uzak hissettikleri siyasi parti’ sorulduğunda HDP yüzde 53 ile ilk sırada, AKP ise yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, HDP taraftarları diğer parti tabanlarının tümünde ‘en uzak hissedilen parti taraftarı’ olarak tanımlanıyor. CHP’liler için AKP’liler, HDP’liler içinse MHP’liler en uzak hissedilen parti taraftarları olarak yer alıyor.

Çocuğum çocuğuyla oynamasın

Araştırmaya göre, en çok güvenilen kurumların başında ordu geliyor. İkinci sırada yer alan cumhurbaşkanlığını ise üniversiteler, hükümet ve mahkemeler takip ediyor.

Katılımcıların yüzde 74’ü en uzak hissettikleri partinin taraftarlarından biriyle iş yapmak istemezken, o partinin taraftarlarını komşu olarak istemeyenlerin oranı ise yüzde 70. Çocuklarının en uzak hissettikleri partinin taraftarlarından birinin çocuğuyla oynamasını istemeyenlerin oranı ise yüzde 68.

Araştırmaya katılanlara ‘Türkiye toplumunda en fazla kırılmaya yol açan olaylar’ sorulduğunda, darbe girişimi yüzde 42,4 ile ilk sırada, ‘Kürt sorunu’ ise yüzde 34,9 oranla ikinci sırada yer alıyor. Gezi eylemleri ise 27,1 ile üçüncü sırada görülüyor.

‘Anne çalışırsa çocukları zarar görür’

Katılımcıların yüzde 47’si kendilerini en uzak hissettikleri parti taraftarlarının yürüyüş eylemi yapmasına olumsuz yaklaşıyor. Yüzde 44 oranında katılımcı uzak hissettikleri partinin toplantı düzenlemesini, yüzde 43 ise basın açıklaması yapmasını onaylamıyor. Başka grupların telefonlarının dinlenmesini onaylayanların oranı ise yüzde 50.

‘Anne çalışırsa çocuklar bundan zarar görür mü’ sorusuna “Katılıyorum” diye yanıt verenlerin oranı yüzde 55 iken, “Eğer ülkede insanlar iş bulamıyorsa çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır” diye yöneltilen soruya ise “Evet” diye yanıt verenler yüzde 49,7.

Türkiye’ye en büyük tehdit olan ülkelerin başını yüzde 54,3 ile ABD çekiyor. İsrail ise yüzde 14 ile ikinci sırada yer alıyor. Katılımcılara göre Türkiye’nin en önemli ortağı yüzde 28,4 ile Azerbaycan.

“Avrupalı devletler geçmişte Osmanlı devletini bölüp parçaladıkları gibi şimdi de Türkiye’yi bölüp parçalamak istemektedirler” tezine olumlu yanıt verenlerin oranı 87,6. “Avrupa Birliği’nin Türkiye’den talep ettiği reformlar geçmişte Sevr Anlaşması’nda istenenlerle benzerdir” cümlesine “Evet” diyenlerin ise yüzde 73,2 oranında olduğu belirtiliyor.

Bazı katılımcıların görüşleri araştırmada şu şekilde yer aldı:

* Ben kardeşimle tartışıyorum, kardeşim MHP’li. Çok tartışıyoruz, küstüğü günler oldu benim küstüğüm günler oldu. Sonra siyaset konuşmayalım dedik, yoksa kardeşlik elden gidecek.

* AKP taraftarıyla hiç zaten konuşamıyorum. Bu seçimlerde bir sürü arkadaşımı kaybettim.

* Farklı düşünce yok. Çevrede yok şu anda yeğenlerde, kardeşlerde filan. Herkes babasının izinden gidiyor.