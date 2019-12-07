Araştırma: Türkiye’de ortalama mutfak masrafı 945 lira

Beyaz eşya şirketi Arçelik’in araştırması, Türkiye’deki ortalama mutfak masrafının 935 lira olduğunu gösterdi.

Habertürk’ten Naime Sert’in haberine göre Arçelik, Türkiye genelinde 25-55 yaş grubundaki kadın ve erkek 1500 kişiyle yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.

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Araştırmaya göre, halkın yüzde 40’ı ne dışarı da yemek yiyor ne de eve yemek söylüyor. Bunda en büyük etken, dışarıdaki yemeğin sağlıksız olduğu düşüncesi.

Her 10 katılımcıdan dokuzu doğal ve organik ürünler tercih etmeye çalıştığını söylerken, yüzde 83’ü paketli gıdaları tüketmekten kaçınıyor. Yüzde 57’si glutensiz, şekersiz ve unsuz beslenmeye çalıştığını ifade ederken, yüzde 14 vejeteryan ve vegan olduğunu söyledi.

Market ve yemek kadınlarda

Araştırmaya göre yüzde 65’lik oranla market alışverişini kadınlar yapıyor. Yemek hazırlamada ise oran yüzde 79’e yükseliyor. Mutfak alışverişinin yüzde 70’i meyve sebze olurken, bunu yüzde 65’le et, tavuk ve balık izledi. Bakliyat payı ise yüzde 43.

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Aylık mutfak harcaması ise ortalama 935 lira. Metropollerde 45 yaş üstü katılımcılarda ortalama 1500 liraya çıkıyor. Mutfakta geçirilen ortalama süre ise 2 saat.

İsrafı azaltmaya çalıştığını söyleyenlerin oranı yüzde 21 olurken, artan yemekleri evcil hayvanlara ya da sokak hayvanlarına verenler oranı yüzde 15.

Katılımcıların yüzde 90’ı evde mutlaka mutfağın olmasını istiyor. Katılımcıların yüzde 60’ı yemek dışında da mutfakta vakit geçiriyor. Beyaz eşya alışverişini yüzde 63 ile daha çok erkekler yapıyor.