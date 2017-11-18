Araştırma: Türkiye’de iki evden birinde diş fırçası yok

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Türkiye’de her iki evden birinde diş fırçası bulunmadığı ortaya kondu.

‘Altı ayda bir diş hekimine gidilmeli’

20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle DHA’ya konuşan diş hekimi Aslı Tapan, Türkiye’deki ağız ve diş sağlığı istatistiklerini paylaştı.

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Türkiye’de her iki evden birinde diş fırçası bulunmadığını söyleyen Tapan, her 10 kişiden dokuzunun ağız problemi yaşadığını, 65 yaş üstü insanların yüzde 50’sinin dişlerinin tümünün eksik olduğunu, insanların yılda bir kere bile diş fırçası değiştirmediğini söyledi.

14-17 yaş arasındaki çocuklarda yapılan araştırmalarda çürük oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken diş hekimi Tapan, “Altı ayda bir diş hekimine gitmeyi öneriyoruz ama en geç senede bir hastalarımızı görmek istiyoruz” dedi.

Diş eti hastalıklarının özellikle şeker hastalığının ilerlemesine neden olduğunu belirten Tapan şöyle devam etti: “Ağız ve diş problemleri üst solunum rahatsızlıklarına yol açabiliyor, mide rahatsızlıklarını arttırabiliyor. Özellikle ağızdaki kötü dolgular ve kötü restorasyonlar mikrobiyal yuva yapabiliyor ağızda. Ayrıca diş hekimine başvuranların büyük bir çoğunluğunu eksik diş nedeniyle diş hekimine gidenler oluşturuyor. Bu demek oluyor ki diş hekimine sorunlar büyüdükten sonra gidiyoruz. Bu nedenle her hastamıza ağız ve diş sağlığının önemini anlatmalıyız. Düzenli kontroller, diş fırçalaması ve sadece diş fırçalamasının yeterli olmadığını söyleyerek arayüz ürünlerinin de kullanımına dikkat çekmeliyiz. Arayüz fırçaları, diş ipleri, ağız gargaralarını da insanlara kullandırmak hedeflerimiz arasında.”

‘Dişlerin beyaz olması sağlıklı olduğunu göstermez’

Batı ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığının yılda 5 iken ülkemizde 0,9 olduğunu belirten Tapan, nasıl diş fırçalanmasını gerektiğini anlattı: “Fırçanın kılları diş eti çizgisi boyunca 45 derecelik bir açı ile yerleştirilmeli, yumuşak bir basınçla yuvarlaklar çizilerek dişler temizlenmelidir. Fırçalanmayan dişlerle ağız sağlığı zamanla kaybedilir. Sağlıksız bir ağızda yaralar oluşur, dişler çürür, diş eti hastalıkları gelişir. Dişlerin beyaz olması onların sağlıklı olduğunu göstermez. Ağız ve diş sağlığı, dişler, diş eti ve ağzınızla bir bütündür. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarını da önlemek gerekir. Dişler fırçalanmazsa ve diş ipi kullanılmazsa dişlerin aralarında besin artıkları kalır. Bunlar diş çürüğü ve diş taşı oluşumuna neden olur. Elektrikli diş fırçaları da kapsamlı etkin bir temizlik sağlamaktadır.”

Ağız ve diş sağlığı için doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirten Tapan, “Kalsiyum ve C vitamini açısından zengin içerikli yiyecekler tüketilmelidir. Sağlıklı dişler için çocukluk döneminden itibaren süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum kaynakları tüketilmelidir. Portakal, kavun gibi pek çok meyve ile brokoli ve ıspanak yeşil sebzeler de önemli C vitamini kaynaklarıdır” dedi.