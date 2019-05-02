Araştırma: Toplumun en ‘palavracı’ kesimi zengin erkekler

Yeni bir araştırma toplumun en ‘palavracı’ kesiminin zengin erkekler olduğunu, bu kişilerin hiçbir bilgi sahibi olmadığı konularda bile kendini uzman gibi gösterme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Jim Carrey – Liar Liar (Yalancı Yalancı)

University College of London’da görev yapan sosyal bilimciler John Jerram ve Nikki Shure ve Avustralya Katolik Üniversitesi’den Phil Parker tarafından yapılan araştırma ‘uzman olmadığı halde uzman gibi davranabilme’ yetkinliğini ve bu yetkinliğin sosyal dokunun hangi noktalarında daha çok ortaya çıktığını ölçtü.

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Araştırmanın adı İngilizce’de ‘palavracılar’ anlamına gelen argo kelime ‘bullshitters’ ifadesini de içeriyor: “Palavracılar. Kim bu palavracılar ve hayatları hakkında ne biliyoruz?”

Araştırma sonuçlarına göre ‘kendini uzman gibi gösterme’ yetisi en gelişmiş kesim zengin erkekler. Erkekler, kadınlara göre ve zenginler fakirlere göre bilmediği konularda daha fazla bilgiçlik taslıyor.

Çalışmaya katılan kişilere 16 matematik konusu hakkında kendi bilgisini bir ile beş arasında bir not vererek değerlendirmeleri istenmiş. Yanıtlar “Hiç duymadım” ile “Konuyu iyi biliyorum ve kavramı anlıyorum” arasında değişiyor. Fakat bu 16 konunun üç tanesi araştırmacıların araya bilerek kattığı ‘tamamen kurmaca’ konular. Ve bu kurgulanmış başlıklar hakkında bilgili olduğunu söyleyenler araştırmanın ‘palavracıları’ olarak değerlendiriliyor.

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Ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan dokuz ülkede on binlerce öğrenciyle yapılan araştırmanın ana bulguları şöyle:

Erkekler kadınlardan daha ‘palavracı’

Zenginler fakirlerden daha ‘palavracı’

Kuzey Amerikalılar dünyanın diğer İngilizce konuşulan ülkelerindeki katılımcılara göre daha ‘palavracı’

Dünya ‘palavra’ şampiyonu ise Kanadalılar.

ABD ve Kanadalıların kendini olduğundan daha iyi göstermeye en meyilli uluslar olduğunu, Avrupalılarda ise bu davranışın nispeten daha az gözlemlendiğini ortaya koyan araştırmaya göre en palavracı ülkeler sıralaması şöyle:

-Kanada

-ABD

-Avustralya

-Yeni Zelanda

-Britanya

-İrlanda

-Kuzey İrlanda

-İskoçya