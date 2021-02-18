Araştırma: Toplumda mutsuzluk arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’ye ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre araştırma, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranının önceki yıla göre yüzde 52.4’ten yüzde 48.2’ye gerilediğini gösterdi.

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Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı da yüzde 13.1’den 14.5’e çıktı.

En mutlu kesim hiçbir okul bitirmeyenler olurken, evliler bekarlardan daha mutlu olduğunu söyledi.

‘Evliler ve yaşlılar mutlu’

Araştırmanın sonuçları şöyle:

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* Mutlu erkeklerin oranı 2019’a göre yüzde 47.6’dan 43.2’ye düştü. Ayrı oran kadınlarda 57’den yüzde 53.1’e geriledi.

* Mutlu evlilerin oranı yüzde 51.7, bekarların oranı ise yüzde 41.3. Evli erkeklerine yüzde 46.7’si, evli kadınların yüzde 56.8’i mutlu.

* 65 ve üzeri yaş grubu yüzde 57.7’yle en yüksek mutluluk orana sahip. En düşük oran yüzde 45.4’le 35-44 yaş grubunda.

‘Aile mutluluk kaynağı’

* En yüksek mutluluk oranı, yüzde 54.4’le herhangi bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu yüzde 50.3’le ilkokul mezunu, yüzde 46.8’le lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46.1’le yükseköğretim mezunu, yüzde 44.2’yle ilköğretim veya ortaokul mezunları takip etti.

* Kendisini ailesinin mutlu edenlerin oranı yüzde 69.7 olurken, bunu yüzde 15’le çocuklar, yüzde 4.2’yle kendisi, yüzde 3.6’yla anne/baba, yüzde 3.5’le eş ve yüzde 2.2’yle torunlar izledi.

Sağlık en başta…

* ‘Mutluluk kaynağı’ olarak sağlık yüzde 70.9’la ilk sırada. Yüzde 12.8’le sevgi, yüzde 8.8’le başarı, yüzde 4.6’yla para ve yüzde 2.3’le iş, diğer mutluluk kaynakları.

* Asayiş hizmetlerinden memnunların yüzde 77.4 olurken, bunu yüzde 72.1’le ulaştırma ve sağlık, yüzde 63.9’la Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60.4’le adli ve yüzde 56.2’yle eğitim hizmetleri izledi.

* Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 69.6 oldu. Umutlu erkeklerin oranı yüzde 68.5, kadınlar oranı ise yüzde 70.7.