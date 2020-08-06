Araştırma: Tecrit boyunca Türk kadınları erkeklere kıyasla dört kat fazla ev işi yaptı

Corona virüsü tecriti sırasında Türk kadınları erkeklerden dört kat daha fazla ev ve bakım işi yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen bir araştırmaya göre tecrit sırasında erkeklerin evde ciddi miktarda zaman geçirmiş olmalarına rağmen evdeki ücretsiz iş yükünün çoğunluğunu kadınların üstlendikleri görüldü.

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Araştırmada, çalışma biçimlerindeki değişiklikler ve erkeklerin ücretli çalışma saatlerindeki düşüş nedeniyle tecrit süresince ücretli işlerdeki cinsiyet ayrımının daraldığı ortaya kondu.

Ancak araştırmaya göre ücretsiz iş ve toplam çalışma süresi söz konusu olduğunda cinsiyet ayrımı büyüdü. Kadınların hem ücretli hem de ücretsiz işler olmak üzere ortalama iş yüklerinin arttığı, erkeklerin iş yüklerinin ise azaldığı belirtildi.

Öte yandan, bu durum yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Diğer araştırmalar, Avrupa ve ABD’deki çalışan annelerin tecrit nedeniyle oluşan ilave ev işi ve çocuk bakımını üstlendiklerini gösteriyor. Bunun yanısıra, kadınların aile içi şiddete daha fazla maruz kaldıkları da açıklandı.