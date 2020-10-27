Araştırma: Tatlandırıcılı içecekler kalp için şekerli olanlar kadar zararlı olabilir

Yüksek katılımcılı bir araştırma, yapay tatlandırıcılı içeceklerin kalp sağlığı için şekerli içecekler kadar zararlı olabileceğini ortaya koydu.

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American College of Cardiology dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden Eloi Chazelas “Çalışmamız yapay tatlandırıcılı içeceklerin şekerli içeceklere sağlıklı bir alternatif olmayabileceğini gösterdi” dedi.

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Çalışma için devam eden uzun dönemli beslenme üzerine bir araştırmaya katılan 100 bin yetişkin Fransızın verileri analiz edildi.

Katılımcılar diyet veya şekerli içecekleri çok ve az içenler ve hiç içmeyenler olarak ayrıldı.

Şekerli içeceklere meşrubatlar, meyve suları, şuruplar dahil edildi.

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Diyet içecekler grubunda da aspartam ve sukraloz gibi yapay ya da stevia gibi doğal tatlandırıcılar içeren içecekler yer aldı.

Yapay olarak tatlandırılmış içecekleri içmeyenlerle karşılaştırıldığında, çok tüketenlerin herhangi bir zamanda kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılığı yüzde 20 daha yüksekti.

Kullanmayanlara kıyasla şekerli içecekleri daha çok tüketenlerde de benzer bir sonuç görüldü.

Ancak araştırmanın yazarları yapay tatlandırıcılı içeceklerle kalp rahatsızlıkları arasında bir ilişki gösterdiklerini, doğrudan bir nedene işaret etmediklerini belirtti.