Araştırma: Tasarruf yapmayı planlayanların oranı son üç yılın zirvesinde

ING Türkiye’nin IPSOS işbirliğiyle hazırladığı ‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na (TTEA) göre Türkiye’de 2019 yılı dördüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranı yüzde 13 olarak kayda geçti.

Fotoğraf: reuters

ING Türkiye’nin kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla yaptırdığı araştırma, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranının yılın son çeyreğinde hızlı bir yükselişle son üç yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve yüzde 27.7’den yüzde 34.4’e ulaştığını ortaya koydu.

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Son çeyrekte tasarruf enstrümanları içinde ‘bireysel emeklilik fonları’ 2018 yılı sonundan bu yana belirginleşen düşüş eğilimini sürdürdü ve payı yüzde 27’den yüzde 24’e geriledi.

En çok tercih edilen tasarruf enstrumanı yastık altı altın

Tasarruf enstrümanları arasında tercihin daha çok yüzde 18 oranında yastık altı altın ve nakit, yüzde 15 sistem içi altın, yüzde 11 vadesiz hesaplar ve yüzde 5 hisse senetlerine doğru yöneldiği gözlemlendi.

Araştırmada tasarruf sahiplerinin yaş dağılımına göre en dikkat çekici değişim 18-24 yaş grubunda görüldü. İkinci çeyrekte yüzde 14 olan bu grubun payı, üçüncü çeyrekte yüzde 17’ye, son çeyrekte ise yüzde 19’a yükseldi. Yılın son çeyreğinde çoğu yetişkin yaş grubunda ise tasarruf sahipliğinde düşüş kaydedildi.

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Çocuksuz bireyler çocuklu bireylerden daha çok tasarruf ediyor

2019’un son çeyreğinde, çocuklu ve çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliği oranlarında bir yol ayrımı gözlendi. Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu ivme yaparak 2 puan artışla yüzde 18’e çıktı. Çocuklu bireylerde ise tasarruf sahibi olanların oranı yüzde 12’den yüzde 11’e geriledi.

Diğer bir deyişle, çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği arasında üçüncü çeyrekte 4 puanlık bir fark bulunurken, bu fark son çeyrekte 7 puana kadar yükseldi. Tasarrufu olmayan çocuklu bireylerin yakın gelecekte tasarruf yapma niyetinde ise 11 puanlık önemli bir artış dikkat çekti.