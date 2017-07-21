Araştırma: Suriyeli mültecilerin yüzde 74’ü vatandaşlık istiyor

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve IPSOS’un araştırması Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yüzde 74’ünün vatandaşlık istediğini ortaya koydu.

‘Mülteci Hayatlar Monitörü’ adlı rapora göre mültecilerin yüzde 31’i çalışıyor. Bir mültecinin günlük satın alma gücü ise 2 doların altında.

Reklam

Alım gücü 2 doların altında

Hürriyet’in rapordan aktardığına göre Suriyeli mülteci bir ailenin gıda, içecek, kişisel temizlik gibi kalemlerin dahil olduğu aylık hane tüketim harcaması 867 TL. Kişi başı harcaması ise 140 TL. Yani Suriyeli mültecilerin günlük kişi başı satın alma gücü günlük 2 doların altında, sadece 1.33 dolar (yaklaşık 4.6 TL).

Suriyelilerin yüzde 70’i, ‘Çalışma koşullarım buradaki halka göre çok daha kötü’ diyor.

Yüzde 74’ü vatandaşlık istiyor

Mültecilerin yüzde 74’ü Türk vatandaşlığı istiyor, bu oran 15-17 yaş grubunda yüzde 80’e kadar çıkıyor.

Suriyelilerin yüzde 52’si kendisinin ve ailesinin geleceğini Türkiye’de görüyor. Buna karşılık yaklaşık yüzde 45’i “Suriyeli olduğum için buradaki halk beni dışlıyor” diyor.

“İmkanım olsa bir Avrupa ülkesine taşınmak istiyorum” diyenlerin oranı yüzde 42, “Kesinlikle istemem” diyenlerse yüzde 44’te.

“Çocuklarımın Türkiye’de hayatına devam etmesini istiyorum” diyenlerin oranı yüzde 52. “Geleceğe umutla bakıyorum” diyenlerin oranıysa yüzde 64.

Araştırmanın sonuçlarından biri de şu: Suriyeli mültecilerin ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye hane halkı büyüklüğünün (3.5 kişi) neredeyse iki katı oranında, yaklaşık 6.2 kişi.