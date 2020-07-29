Araştırma: Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının yarısı yaşamını yitirdi

Almanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan her beş kişiden birinin hayatını kaybettiğini, solunum cihazına bağlanan hastalarda ölüm oranın yüzde 53’e kadar yükseldiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Araştırma için şubat ve nisan ayları arasında 930 farklı hastaneye yatırılan 10 bin 21 hastanın verileri analiz edildi.

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Hastaneye yatırılan erkek hastalarda yüzde 25’le ölüm oranın kadınlardan daha yüksek olduğu görüldü. Kadınlarda bu oran yüzde 19.

Belli bir yaşın üstünde Covid-19’un daha riskli olduğu da çalışmadan çıkan sonuçlara yansıdı. 70’lerindeki hastaların yüzde 27’si hayatını kaybederken, 80 yaş üstünde bu oran yüzde 38’e yükseldi.

10 bin 21 hastadan 1727’si solunum cihazına bağlandı. Solunum cihazına bağlanan erkek hastaların sayısının iki kat fazla olmasına karşılık, ölüm oranlarında cinsiyete bağlı önemli bir fark görülmedi.

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Almanya’da vaka sayısı 206 bin 926, can kaybı 9 bin 128.