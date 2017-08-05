Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Araştırma: Sigara içenlerin ‘sadece’ yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmayı planlıyor

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

Araştırma kuruluşu GfK’nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, sigara kullananlar günde ortalama 17 sigara içiyor, yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmak istiyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, kuruluş Türkiye genelinde bin 175 kişiyle ‘sağlıklı yaşam ve yemek yeme alışkanlıkları’ araştırması yaptı.

Reklam

Katılımcıların yüzde 85’i kahvaltı yaptığını, yüzde 69’u öğle yemeği ve yüzde 91’i de akşam yemeği yediklerini söyledi.

Yüzde 9 sabahla öğle arası, yüzde 12 ise öğleyle akşam arası ‘atıştırdığını’ belirtti.

Katılımcılara kişisel sağlık ve zindelikleri için hangi unsurlara önem verdikleri sorulduğunda, ilk sırada yüzde 84 ile ‘yeterince su içmek’ yer aldı. Bunu yüzde 82’yle ‘iyi bir gece uykusu’, yüzde 80’le ‘sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmek’ takip etti.

Yüzde 42 sigara içtiğini söylediği araştırmada, sigara içtiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 31, erkeklerin oranı yüzde 54 olarak tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Sigara kullanıcıları günde ortalama 17 tane sigara içtiğini ifade ederken, günde bir paket içtiğini belirtenlerin oranı yüzde 17, 10-19 adet içtiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Sigara içenlerin yüzde 14’ü önümüzdeki bir yıl içinde sigarayı bırakmayı planladıklarını belirtti. Bırakmayı düşünenlerin yüzde 60’ı ‘sağlığa zararlı’ oluşunu, yüzde 28’i ‘yaşadıkları sağlık sorunlarını’, yüzde 24’ü ise ‘kokusundan rahatsız olmalarını’ gerekçe gösterdi.

Yeni kanun paketi: Tek sigara satışına ceza, paketler raflarda görünmeyecek

Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi

Araştırma: Dünya genelindeki her 10 ölümden birinin nedeni sigara

Artış var: Türkiye’de 2016’da 105.5 milyar adet sigara tüketildi

Bakanlık verileri: 2010’dan bu yana sigarayı bırakmak için iki milyona yakın kişi başvurdu

Bir araştırmaya göre elektronik sigara daha az zararlı

Yeni önlem paketi: Marka küçülecek, kapıdan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek

Yeni önlemler: Restoran ve kafelerin yarı açık alanlarında da sigara içilemeyecek


Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...