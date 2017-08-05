Araştırma: Sigara içenlerin ‘sadece’ yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmayı planlıyor

Araştırma kuruluşu GfK’nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, sigara kullananlar günde ortalama 17 sigara içiyor, yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmak istiyor.

AA’nın haberine göre, kuruluş Türkiye genelinde bin 175 kişiyle ‘sağlıklı yaşam ve yemek yeme alışkanlıkları’ araştırması yaptı.

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Katılımcıların yüzde 85’i kahvaltı yaptığını, yüzde 69’u öğle yemeği ve yüzde 91’i de akşam yemeği yediklerini söyledi.

Yüzde 9 sabahla öğle arası, yüzde 12 ise öğleyle akşam arası ‘atıştırdığını’ belirtti.

Katılımcılara kişisel sağlık ve zindelikleri için hangi unsurlara önem verdikleri sorulduğunda, ilk sırada yüzde 84 ile ‘yeterince su içmek’ yer aldı. Bunu yüzde 82’yle ‘iyi bir gece uykusu’, yüzde 80’le ‘sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmek’ takip etti.

Yüzde 42 sigara içtiğini söylediği araştırmada, sigara içtiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 31, erkeklerin oranı yüzde 54 olarak tespit edildi.

Sigara kullanıcıları günde ortalama 17 tane sigara içtiğini ifade ederken, günde bir paket içtiğini belirtenlerin oranı yüzde 17, 10-19 adet içtiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Sigara içenlerin yüzde 14’ü önümüzdeki bir yıl içinde sigarayı bırakmayı planladıklarını belirtti. Bırakmayı düşünenlerin yüzde 60’ı ‘sağlığa zararlı’ oluşunu, yüzde 28’i ‘yaşadıkları sağlık sorunlarını’, yüzde 24’ü ise ‘kokusundan rahatsız olmalarını’ gerekçe gösterdi.