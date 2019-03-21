Araştırma: Sıcaklıklardaki artış kalp krizi riskini de artırıyor

Almanya’da yapılan bir araştırma, çevrenin insan kardiyovasküler sistemi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabildiğine ilişkin savları destekleyerek sıcaklıklardaki artışların kalk krizi riskini artırdığını ortaya koydu.

Kaynak: Medical News Today

İklimhaber’e göre, Münih’teki Ludwig Maximilian Üniversitesi, Augsburg Üniversitesi Hastanesi ve Nördlingen Hastanesi’nden araştırmacılar, Myocardial Infarction Register Augsburg’un verilerini inceledi. 1987-2014 yılları arasında kalp krizi geçiren ve yaş ortalaması 63 olan 27 bin kişinin verileri meteorolojik verilerle karşılaştırdı. Yüzde 73’ü erkek olan hastaların 13 bine yakınının hayatını kaybetmişti.

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Krizin haftanın hangi günü geçirildiği, geçiren kişinin sosyoekonomik durumu gibi faktörleri de göz önüne alan araştırma ekibi sıcaklıkların kalk krizi riskiyle bağlantılı olduğu sonucuna vardı. Ekipte yer alan Dr. Chen, çalışma ile son 28 yılda ısı kaynaklı kalp krizi riskinde bir artış tespit ettiklerinin altını çizdi.

Araştırmacılar ek olarak çok merkezli çalışmalar yaparak bulgularını desteklemeyi planlıyorlar.

