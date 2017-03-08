Araştırma sektörü İstanbul’da 20’nci kez bir araya geliyor

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) düzenlendiği ve araştırma sektörünü İstanbul’da buluşturacak 20. Araştırma Zirvesi 5-6 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de yapılacak.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yapacağı zirvenin teması ‘20/20 araştırmayla keskin görüş.’ 20’nci kez düzenlenen zirvenin esin kaynağı, optikte göz görüşünün mükemmel olduğu ’20/20 ölçüsü.’

Tema oluşturulurken, optikteki 20/20 görüş netliği mesafesi, araştırmaların iş dünyasına sağladığı öngörülerle özdeşleştirildi.

Zirve boyunca, tüketici nörobilimi araştırmalarından, teknoloji ve dijital yardımlı yeni araştırma yaklaşımlarına, tüketicilerinin istekleri ve ihtiyaçlarına kadar pek çok konuda alanında uzman konuşmacılar görüşlerini aktaracak.

Moderatörlüğünü gazeteci Fatoş Karahasan’ın yapacağı zirvede Çaytaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yavuz Sütlüoğlu, N Beyin Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İngiliz Pazar Araştırma Şirketi Colquhoun Associates’ın Danışmanı Kate Colquhoun, TRT Yayın Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmet Akçakaya, Arçelik Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi gibi isimler görüşlerini paylaşacak.

Fotoğrafçı Nihat Odabaşı’nın kapanışını yapacağı zirvede, mini konserler, yarışmalar, kısa film gösterimleri de yer alacak.