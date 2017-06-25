Araştırma: ‘Seks satar’ sözü ‘yalan’mış

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, çıplak bir adamın tıraş olduğu veya yarı çıplak bir kadının protein tozu satmaya çalıştığı cinsellik içeren reklamlar, ürünün satışı üzerinde herhangi olumlu bir etki yapmıyor.

Independent’ın haberine göre, Kaliforniya, Illinois ve Indiana üniversitelerinden araştırmacılar, son 30 yılda yapılan cinsellik içeren 78 reklamı kullanarak binlerce denek üzerinde bir çalışma yaptı.

Cinsellik içeren reklamlar, metninde veya görsellerinde tamamen veya kısmen çıplak oyuncuları kullanan, cinsellik veya müstehcenlikle iç içe geçmiş ve cinsel imalara veya mesajlara sahip olanlar olarak kabul edildi.

Araştırmanın başında olan John Wirtz şunları söyledi: “İnsanların, seksapele sahip reklamları öyle olmayanlardan daha çok hatırladıklarını farkettik ancak bu markanın veya ürünün satışı üzerinde hiçbir etki yapmıyor. Çalışmamıza göre, ‘cinsellik satmıyor’. Bunun olumlu etkisi olduğuna dair hiçbir bulgu yok.”

Wirtz, cinsellik içeren reklamların kadınlar üzerinde ne kadar olumsuz bir etki yarattığını görmenin de kendilerini fazlasıyla şaşırttığını söyledi.