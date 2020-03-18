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Yaramazlara biraz batar!

Saptanmış her bir vakaya karşılık beş ila 10 ‘gizli’ vaka aramızda dolaşıyor

Saptanmış her bir corona vakasına karşılık beş ila 10 vakanın tespit edilmeden ortalıkta dolaştığı ortaya konuldu.

Fotoğraf: Reuters

Science dergsinde yayınlanan ve Çin’deki farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptığı araştırma ülkedeki vakaların incelenmesi sonucu hazırlandı. Raporda bahsi geçen ‘gizli’ vakalar genellikle hastalığı hafif geçiren kişiler. Gelgelelim yeni vakaların yüzde 80’inden bu kişiler sorumlu. Bu kişilerin virüsü bulaştırma riski teyit edilmiş ‘corona‘ vakalarına kıyasla yarı yarıya az.

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Araştırmada Çin hükümetinin henüz ülke içi seyahat kısıtlaması getirmediği ve yaygın şekilde test yapmadığı dönem model alınmış. Yani ilk vakanın görüldüğü tarih olarak bilinen Aralık 2019 sonu ile ile Ocak 2020 sonu arasındaki dönem.

Söz konusu dönemde yedi vakadan altısı tespit edilememiş. Araştırmacılar durumun henüz yaygın şekilde test yapılmayan ABD ve Avrupa ülkeleriyle paralellik gösterdiğini belirtiyor.

Araştırmada hastalığı hafif geçiren ‘corona’ vakalarının virüs bulaştırdığı kişilerin de hastalığı hafif geçireceği sonucuna varılamayacağının altı çizildi.

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Rapor kaç tespit edilemeyen corona vakası olduğunu ve bunların ne kadar bulaşıcı olabileceğini göstermesinin yanısıra virüsle ilgili doğru istatistikler elde edilmesi açısından önem taşıyor.

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