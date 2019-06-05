Araştırma: Salah’ın Liverpool’a gelmesiyle İslam karşıtı söylem yarı yarıya azaldı

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın İngiliz kulübü Liverpool’a transfer olmasıyla birlikte aradan geçen iki yılda nefret suçları ve İslam karşıtı söylemin azaldığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

2017 yazında İtalyan kulübü Roma’dan 42 milyon avro karşılığında Liverpool’a transfer olan Müslüman futbolcu, kulübünün bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını almasında büyük katkı sunmuş, iki senede taraftarın en sevdiği futbolculardan biri olmuştu.

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NTV’nin haberine göre, Stanford Üniversitesi’nin araştırmasında Muhammed Salah’ın nefret suçları ve ayrımcı söylem üzerindeki etkisi gözlemlendi.

Araştırmaya göre, Salah’ın Liverpool’a transfer olmasından bu yana Merseyside bölgesindeki nefret suçları yüzde 19, İslam karşıtı söylem ise yüzde 50 oranında azaldı.

Liverpool formasıyla 104 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Salah, şu ana kadar 71 gole imza atarken 29 asist yaptı. Ülkesinde de gençler arasında idol olarak kabul edilen Mısırlı futbolcu, ABD’li Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesine de girmişti.