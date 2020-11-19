Araştırma: Robot süpürgeler, mikrofon görevi görmeleri için uzaktan hacklenebilir

Bir araştırma ekibi, popüler robotik ev tipi elektrikli süpürgelerin mikrofon görevi görecek şekilde uzaktan hacklenebileceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de Maryland Üniversitesi’nde yapılan araştırma, mikrofonu olmamasına rağmen, ışık algılama ve menzil (Lidar) teknolojisini kullanan herhangi bir cihazın, ses kaydetmek için kontrol edilebilme potansiyelini ortaya koyuyor.

Reklam

Robot süpürgelerdeki Lidar navigasyon sistemleri, bulunduğu odanın etrafına bir lazer ışını kullanır ve yakındaki nesnelerden seken lazerin yansımasını algılar. Robot, odayı haritalamak ve evin içinde hareket ederken çarpışmaları önlemek için yansıyan sinyalleri kullanır.

Uzmanlar, robot süpürgelerin odalar için oluşturduğu haritaların sıklıkla bulut sistemlerinde depolandığını ve bunların gizlilik ihlallerine açık olduğunu söylüyor.

Bazı uzmanlar reklam verenlerin, gelir seviyesine ilişkin bir gösterge olarak evin büyüklüğü ve yaşam tarzıyla ilgili ipuçları verebilecek diğer bilgilere erişebileceğine dikkat çekiyor.

Reklam

Araştırmanın katılımcılarından, Maryland Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yardımcı doçent olan Nirupam Roy şunları söyledi: “Bu cihazları evlerimize kabul ediyoruz ve bu konuda hiçbir şey düşünmüyoruz, ancak bu cihazlar, mikrofonları olmasa bile, konuşmaları ve potansiyel olarak özel bilgileri ifşa edebilir”.