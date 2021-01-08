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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili gözüküyor

Pfizer’ın yaptığı bir araştırma Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının Britanya ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim adamları aşının N501Y adı verilen ‘corona’ mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaşıldı.

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Pfizer’dan Phil Dormitzer salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu söyledi.

Çalışma aşı yapılan insanlardan alınan kan örneği ile yapılırken, hızla yayılan virüsün her iki mutasyonundaki tüm varyasyonları incelemediğinden dolayı bulguları sınırlı durumda.

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