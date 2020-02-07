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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Pangolin, corona virüsünün taşıyıcısı olabilir

Reuters’ın Çin’deki bir araştırmaya dayandırdığına göre, yeni tip corona virüsü, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen pangolinler (pullu karıncayiyen) aracılığıyla yarasalara, oradan da insanlara bulaşmış olabilir.

Fotoğraf: Reuters

Güney Çin Ziraat Üniversitesi’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu ihtimalin ‘virüsün yayılmasının önlenmesi ve kaynağının kontrol altına alınması konusunda çok önemli olduğu’ belirtildi.

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Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’ya göre, pangolinde tespit edilen yeni tip corona virüsünden alınan genom dizilimi, virüsten etkilenen insanların genom dizilimiyle yüzde 99 benzerlik gösteriyor.

Hong Kong Şehir Üniversitesi veterinerlik bölümünde profesör Dirk Pfeiffer ise, araştırmanın henüz net bir sonuç ortaya koymadığını, pullu karıncayiyenlerin virüsü taşıyan hayvanlar olduğunu söylemek için daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.

En çok kaçakçılığı yapılan hayvan

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) verilerine göre, memeli sınıfına ait pangolin, uluslarası yasalarla korunmasına rağmen Asya’ya kaçakçılığı en çok yapılan hayvan. Çin’de eti tüketilen pangolin pulları ise tedavi edici özelliği olduğuna inanıldığı için geleneksel tıpta kullanılıyor.

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