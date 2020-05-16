Araştırma: Ortaokul ve liselilerin yüzde 53’ü uzaktan eğitime devam etmek istiyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin araştırması, velilerin ve öğretmenlerin uzaktan eğitime olumlu bakmadığını ortaya koydu. Ancak ortaokul ve lise öğrencilerinin yarısından fazlası derslerin evde devam etmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

Yurt çapında tüm okullar corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında tatil edilmişti. Öğrenciler internet vasıtasıyla uzaktan eğitime devam etmişti. Normalleşmenin sürmesi halinde okulların 1 Haziran’da açılabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra okulların açılma tarihinin bilimsel veriler ışığında belirleneceğini dile getirmişti.

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Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli’de 4 bin 435 ilkokul, 9 bin 536 ortaokul ve lise öğrencisi, 5 bin 661 öğretmen ve 25 bin 395 veliyle uzaktan eğitime ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, öğretmenlerin çok büyük kısmı yüz yüze eğitimin önemli olduğunu belirtilirken, veliler de sınıftaki eğitimin daha verimli olduğunu ifade etti. Öğrencilerin yarısından fazlası da okuldaki eğitimin daha verimli olduğunu söyledi.

Öğretmenler, ‘Yüz yüze eğitim gerekli’ dedi

Araştırmadan bazı sonuçlar şöyle:

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*Öğretmenlerin yüzde 81.8’i yüz yüze eğitimin gerekli olduğunu söyledi. Yüzde 81.90’ı uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeyle birleştirildiğinde daha yararlı olacağını düşünüyor.

*Velilerin yüzde 83.5’i sınıf içi eğitimin daha verimli olduğunu söyledi. Yüzde 82.5’i uzaktan eğitimin sınıfta eğitim yapılmadığı zamanlarda ya da sınıf içi eğitimleri desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğine inanıyor.

*Velilerin yüzde 59.2’si, uzaktan eğitim geleceğin eğitim modeli olarak gösterilemeyeceğini ifade etti.

Ortaokul ve lise öğrencileri ne diyor?

*Ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 53’ü uzaktan eğitimle derslerine devam etmeyi istiyor.

*Öğrencilerinden yüzde 51’i derslere motive olmakta zorlanıyor. Öğrencilerin de 62’si uzaktan eğitimde etkinliğin, yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını düşünüyor.

*Öğrencilerin yüzde 40’ı uzaktan eğitimin ‘geleceğin eğitimi’ olacağı konusunda olumlu düşünüyor.

İlkokul öğrencileri ne diyor?

*İlkokul öğrencilerinin yüzde 12’si uzaktan eğitimin okuldaki eğitime göre daha etkili olduğunu düşünürken yüzde 75’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduklarını belirtmiş.

*Öğrenciler yüzde 65 oranla uzaktan eğitim derslerinden memnun olduklarını söyledi.

*Gelecekte eğitimin nasıl olmasına ilişkin soru üzerine de ilkokul öğrencilerinin yüzde 57’si okul ortamında derslerine devam etmek istediklerini dile getirdi.