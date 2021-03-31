Araştırma: Ölçülü içki içenlerin ‘gözü aydın’

Haftada 14 birim alkol tüketenlerin, özellikle de bunu kırmızı şaraptan alanların, katarakt olma ihtimallerinin daha düşük olduğu Britanya’da yapılan bir araştırmayla ortaya kondu.

Fotoğraf: Reuters

14 birim alkol yaklaşık 10 kadeh (125 ml) şarap veya yedi 50’lik lager bira anlamına geliyor.

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Katarakt çoğunlukla yaşa bağlı olarak ortaya çıkan, gözün üstünde bulanık kısımların oluşması, saydamlığını kaybetmesi, kahverengi ve sarı renklenmelerin oluşmasıyla görme duyusunun azalmasına neden olan bir hastalık. Bulanıklık arttıkça görme daha çok etkilendiğinden kişinin günlük hayatını sürdürmesini epeyce zorlaştırıyor. Ameliyatla düzeltilebiliyor.

Araştırma için başkent Londra’daki Moorfields göz hastanesi ve University College London’ın oftalmoloji enstitüsündeki bilim insanları 492 bin 549 kişinin tıbbi geçmişi ve yaşam tarzlarını uzun dönemli inceledi.

Hükümetin önerdiği haftalık maksimum alkol tüketimi olan 14 birimle sınırlı tutanların katarak ameliyatı olma ihtimallerinin daha az olduğu görüldü. Riskin bira veya diğer içkileri tüketenlere kıyasla şarap içenlerde daha da düşük olduğu ortaya kondu.

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Haftada en az beş kez şarap içenlerin, içmeyenlere oranla yüzde 23’e kadar daha az katarakt operasyonu geçirdiği görüldü.

Araştırmacılar ölçülü şarapseverlerdeki düşük katarakt riskinin şarapta bulunan antioksidanlarla açıklanabileceği görüşünde.

Araştırmacılar ölçülü içmekle katarakt arasında bir bağ olduğunu belirtmekle birlikte kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulmadığını da vurguladı