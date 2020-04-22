Araştırma: Nükseden ‘corona’ vakalarında bulaşıcılık çok az

Güney Kore sağlık yetkilileri, iyileştikten sonra corona virüsü testi pozitif çıkan hastaların ikinci sefer hastalıklarının çok daha az bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Güney Kore’de yeni vakalarda eğilim aşağı yönlü olsa da, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) iyileştikten sonra tekrar pozitif çıkan hastalarla ilgili araştırma başlatmıştı.

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Güney Kore’de şimdiye kadar ikinci kez pozitif çıkan 180’den fazla vaka bildirildi ancak hiçbirinin virüsü başkasına bulaştırdığına dair bulguya rastlanmadı.

Sağlık yetkilileri başlangıçta şüphelendikleri kişilere polimeraz zincir reaksiyonu testi uyguluyor. KCDC, iyileştikten sonra hastalığın tekrar nüksettiği görülen vakaları incelerken virüsten kültür alıyor. Bu süreç güvenilir sonuçların ortaya çıkması için iki haftadan fazla sürüyor.

Şimdiye kadar 39 vaka için kültür testi uygulandı ve şu ana kadar tamamlanan altı test negatif çıktı.

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KCDC Direktörü Jeong Eun-kyeong, “Bu, virüsün tekrar nüksettiği vakalarda çok az bulaşıcılık olduğunu ya da hiç bulaşıcılık olmadığını gösteriyor” dedi.