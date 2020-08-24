Araştırma: Ne kadar yeşil alan o kadar zeka

Belçika’da yapılan bir araştırmada yeşil alanla IQ seviyesinin doğru orantılı olduğu sonucuna varıldı.

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Hasselt Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada yeşil alanların çocuklarda davranış bozuklukluklarını da azalttığı görüldü.

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10-15 yaş arası 600’ün üzerinde çocuğun dahil edildiği çalışmada mahalledeki yeşil alanda yüzde 3’lük bir artışın IQ seviyesinde ortalama 2.6’lık yükselme sağladığı görüldü. Bu etkinin hem yoksul hem varlıklı semtlerde gözlendiği belirtildi.

Araştırmacılar IQ’daki bu artışın özellikle spektrumun düşük tarafında yer alan çocuklar için çok önemli olduğunu, küçük artılşarın büyük değişiklikler yaratabileceğini vurguladı.

Üniversiteden çevre epidemiyolojisi profesörü Tim Nawrot şunları söyledi: “Yeşil alanların hafıza ve dikkat becerileri gibi bilişsel fonksiyonlarımızla bağlantılı olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Şehir planlamıcıları yeşil alan yatırımlarını öncelik haline getirmeliler. Çünkü çocukları potansiyelini gerçekleştirmeleri için optimal ortamın yaratılması açısından yeşil alanlar çok kıymetli.”

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Araştırmada parklar, bahçeler, sokaktaki ağaçlar ve diğer bitkilerin dahil olduğu yeşil alanları ölçmek için uydu görüntüleri kullanıldı.

Ortalama IQ puanının 105 olduğu çalışmada çocukların yüzde 4’ünün 80’nin altında skora sahip olduğu ve bu çocukların daha az yeşil alanların bulunduğu çevrelerde büyüdüğü görüldü. Daha yeşil alanda büyüyen çocukların hiçbiri 80’in altına inmedi.

Araştırmaya katılan çocuklarda dikkat dağınıklığı ve agresiflik gibi davranışsal bozukluklar da standart derecelendirme ölçeği kullanılarak ölçüldü ve otalama skor 46 olarak bulundu. Yüzde 3’lük bir yeşil alan artışı bu davranışsal sorunlarda iki puanlık bir azalma sağladı.

Araştırmacılar çocukların ebeveynlerinin refah ve eğitim seviyelerini de hesaba katarak çocuklarına daha iyi bakım sağlayabilen ailelerin daha çok yeşil alana erişimi olduğu fikrini de büyük ölçüde elemiş oldu.

Yeşil alandaki artışın zeka ve davranışlar üzerindeki bu etkisinin daha az gürültü, stres ile fiziksel ve sosyal aktivite imkanlarının daha çok olmasıyla açıklanabileceği belirtildi.