Araştırma: Müzeye gidenin, opera ve tiyatro izleyenin ömrü uzuyor

İngiliz araştırmacılar müze ziyaret eden, opera ve tiyatroya giden kişilerin, bunları yapmayanlara oranla daha çok yaşadığın ortaya çıkardı.

Canan Tolon, “Sen Söyle” (İstanbul Modern)

Birçok araştırma sanatın kronik ağrıları azaltabildiğini, demans belirtilerini yavaşlatabildiğini, çocuklarda beyin gelişimini olumlu yönde etkilediğini göstermişti.

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Şimdi de müzeye gitmenin, konser, tiyatro, opera izlemenin ömrü uzattığı ortaya çıktı.

14 yılda, binlerce insan izlendi

British Medical Journal’da (BMJ) yayınlanan araştırmaya göre 50 yaş ve üzeri binlerce kişi 14 yıllık bir periyotta takip edildi. Araştırmanın sonucuna göre ne kadar sık sanat etkinliği takip edilirse uzun yaşama olasılığının o kadar arttığı görüldü.

Ayda bir ya da birkaç ayda bir müzeye ya da tiyatroya giden insanların bu periyotta ölme olasılığı yüzde 31 daha az çıktı. Yılda bir veya iki defa müzeye giden ya da bir konser izleyenlerin, aynı dönemde bunları yapmayanlara oranla ölme olasılığı yüzde 14 daha az.

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Araştırmanın yazarlarından, University of College London (UCL) araştırma departmanının başı Andrew Steptoe katılımcıların eğitim seviyesi, gelir düzeyi gibi sosyoekonomik koşulları dikkate alındığında dahi sanatla iç içe olan insanların hayatta kalma düzeyinde farklılıklar olduğunu belirtti.

Yalnızlığı da azaltıyor

Araştırma ne tür müzik dinlemenin ya da ne tür oyunlar izlemenin ömrü uzattığı konusunda bir bilgi vermedi. Ancak sanatın ömre ömür katmanın yanısıra yalnızlık hissini azalttığını, empatiyi ve duygusal zekayı artırdığını ortaya koydu.