Araştırma: Maske kullanımında Asya, Avrupa ve Amerika’nın çok önünde

Dünya genelinde Covid-19’dan korunmak için ‘maske kullanımına yönelik’ olumlu yaklaşımın arttığı görülüyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında artık daha fazla insan, kendilerini corona virüsü pandemisinden korumak için mutlaka bir yüz maskesi taktığını belirtiyor. Türkiye dahil pek çok ülkede insanlar, sokakta, iş yerinde ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşmaya başladı.

Fotoğraf: pixabay.com

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un 9-12 Nisan arasında yaptığı araştırmaya göre, mart ayının ortasından bu yana corona nedeniyle yüz maskesi taktıklarını söyleyenlerin sayısında kademeli bir artış olduğu görüldü.

Reklam

Araştırmaya katılan ülkelerde maske kullanma oranı Vietnam’da yüzde 91, Çin’de yüzde 83, İtalya’da yüzde 81, Japonya’da yüzde 77 ve Hindistan’da yüzde 76 olurken, İngiltere’de yüzde 16, Almanya’da yüzde 20, Avustralya’da yüzde 21, Kanada’da yüzde 28 ve Fransa’da yüzde 34 oldu.

Mart ayından bu yana Rusya’da maske takma oranı yüzde 47, ABD’de ve İtalya’da yüzde 38 arttı. Brezilya’da bu oran yüzde 30, Fransa’da yüzde 28 ve Meksika’da yüzde 26 arttı. Sadece Çin’de yüzde 6 düşüş görüldü.

Birçok ülkede maskelere ‘erişim sıkıntısı olduğunu, bulunamadığını’ belirtilirken, Japonya’da her beş kişiden üçü maskelerinin mevcut olmadığını, kullanmak isteseler bile fiyatı pahalı olduğu için edinemediklerini dile getiriyor. Fransa’da bu oran yüzde 49.

Reklam

İspanya’nın yüzde 45’i, Japonya’nın yüzde 58’si, Vietnam’ın yüzde 55’i ile İtalya’nın yüzde 53’ü ise maske takmanın önemli olduğunu, böylece hastalıktan korunabileceği görüşünde.