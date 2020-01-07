Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Maraton koşanın damar yaşı dört yaş küçülüyor

Britanya’daki Barts and University College London’da görevli bilim insanlarının araştırmasına göre maratona hazırlanmak ve koşmanın, koşmaya yeni başlayanların damar sağlığı üzerinde olumlu etkisi oluyor. Kalp ve damar yaşını dört yaş gençleştiriyor.

Londra Maratonu. Fotoğraf: Reuters

Araştırma ekibi, başkent Londra’daki maratona katılan 138 ‘yeni atlet’in verilerini inceledi. İnceleme sonucunda, altı aylık antrenman sonucunda damarların daha elastik hale geldiği saptandı.

Reklam

Damardaki elastikiyetin kalp krizi ve inme riskini azaltan bir unsur olduğunu vurgulayan bilim insanları, araştırmaya katılan kişilerin tansiyonunda düşme gözlendiğini de belirterek, “Koşmaya başlamadan önce fiziken en güçsüz durumda olanların en çok yarar sağlayanlar olduğunu gördük” dedi.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Charlotte Manistry, 42 kilometre 195 metrelik maraton koşmanın ciddi yararları olduğunu saptadıklarını ancak kalp hastalıkları veya başka sağlık soruların olanların koşmaya başlamadan önce mutlaka danışmaları gerektiğinin altını çizdi.

SON HABERLER

Devletin, biber gazı sıkmak haricinde işlevleri de var aslında!

Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.

İstanbul havasını solumak yılda 16 paket sigaraya eşit

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un dört büyük ilde yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...