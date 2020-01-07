Araştırma: Maraton koşanın damar yaşı dört yaş küçülüyor

Britanya’daki Barts and University College London’da görevli bilim insanlarının araştırmasına göre maratona hazırlanmak ve koşmanın, koşmaya yeni başlayanların damar sağlığı üzerinde olumlu etkisi oluyor. Kalp ve damar yaşını dört yaş gençleştiriyor.

Londra Maratonu. Fotoğraf: Reuters

Araştırma ekibi, başkent Londra’daki maratona katılan 138 ‘yeni atlet’in verilerini inceledi. İnceleme sonucunda, altı aylık antrenman sonucunda damarların daha elastik hale geldiği saptandı.

Reklam

Damardaki elastikiyetin kalp krizi ve inme riskini azaltan bir unsur olduğunu vurgulayan bilim insanları, araştırmaya katılan kişilerin tansiyonunda düşme gözlendiğini de belirterek, “Koşmaya başlamadan önce fiziken en güçsüz durumda olanların en çok yarar sağlayanlar olduğunu gördük” dedi.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Charlotte Manistry, 42 kilometre 195 metrelik maraton koşmanın ciddi yararları olduğunu saptadıklarını ancak kalp hastalıkları veya başka sağlık soruların olanların koşmaya başlamadan önce mutlaka danışmaları gerektiğinin altını çizdi.