Araştırma: Kutup ayılarının nesli 80 seneye tükenebilir

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili önlemler alınmaması halinde kutup ayılarının soyunun 2100 yılına kadar tükenebileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

‘Nature Climate Change’ dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı AA’nın haberine göre, deniz buzunda iklim değişikliğine bağlı kaybın kutup ayılarının sayılarının ciddi oranda azalmasına, soylarının büyük oranda yok olmasına neden olacağı belirtildi.

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‘Emisyon azaltılsa bile yok olabilirler’

Araştırmada, sera etkisi yaratan yüksek gaz emisyonları konusunda gerekli adımların atılmaması halinde, 2100 yılına kadar birkaç topluluk dışında tüm kutup ayılarının neslinin tükenebileceği sonucuna varıldı.

Emisyonun azaltılmasında makul hedeflere ulaşılması halinde bile birçok kutup ayısı topluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

‘Dişiler süt üretemeyecek’

Polar Bears International kuruluşunda görevli bilim insanı Steven Amstrup ise BBC’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlk kez yavruların varlığını sürdüremeyeceğini gördük. Yavrular doğacak ancak dişilerin, buzsuz geçen sezon boyunca süt üretmelerine yetecek vücut yağları olmayacak.”

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Bilim insanları, bazı kutup ayısı topluluklarının, Kuzey Kutup bölgesinde deniz buzunun küçülmesi nedeniyle hali hazırda hayatta kalmakta zorlandığını belirtiyor.