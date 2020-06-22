Araştırma: Kedili erkeklerin çöpçatanlık uygulamalarında partner bulması daha zor

Çöpçatanlık uygulamalarında kadınların kediyle poz veren erkekleri reddetme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Colorado State Üniversitesi

ABD’deki Colorado State Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre profil fotoğrafı kedili olan erkekler ‘daha az maskülen‘, ‘daha nörotik’ ve ‘randevulaşmaya daha az uygun’ olarak algılanıyor.

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18-24 yaş aralığında 1380’in üzerinde kadına 20’lerinin başındaki erkeklerin ikişer fotoğrafı gösterildi. Beyaz bir fonun önünde, aynı kıyafetle çekilen fotoğraflardaki tek fark birinde erkeğin kucağında kedi olmasıydı.

Kedili fotoğraflardaki erkeklerin kedisiz pozlarına kıyasla daha olumsuz algılandığı ortaya çıktı.

Erkeklerden birinin kedisiz fotoğrafları gösterildiğinde kadınların yüzde 38’i fotoğraftaki erkekle görüşeceğini söylerken, yüzde 37’si ciddi bir ilişki yaşayabileceğini söyledi.

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Aynı adamın kedili fotoğraflarında ise bu sayılar her bir kategoride yüzde 30 oranında düştü. ‘Kesinlikle işim olmaz’ cevabını verenlerin oranı ise yüzde 9’dan yüzde 14’e çıktı.

Kedili erkeklere atfedilen birkaç olumlu özellik ise daha açık ve anlaşılabilir göründükleri oldu.